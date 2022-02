Ausstellung im Museum August Macke Haus : Wie August Mackes Netzwerk aussah

August Macke: „Stillleben Hyazinthenteppich“ von 1911. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Bonner Museum August Macke Haus spürt den Beziehungen und Freundschaften des Malers August Macke nach und präsentiert Neuerwerbungen seit 2017.

Im Jahr 1913 druckt August Macke einen Vogel aufs Papier, dessen Schwanzfeder wie ein Ornament mit großer Geste für Bewegung sorgt. Darunter drei Farbrauten und der Text: „Ausstellung Rheinischer Expressionisten in Bonn Am Hof 30 10 Juli – 10 August 1913 Geöffnet 10-1, 3-7“. Fertig. Die Initialzündung für eine Künstlerbewegung, die es so noch nicht gab, eine Erfindung Mackes, ein strategischer Marketing-Coup. Nicht der erste und letzte des Malers mit dem Talent für kulturpolitische Initiativen – 1911 hatte er sich in den Kölner Gereonsclub, eine Spitzenadresse für die Avantgarde, eingeklinkt. Auch in Sachen Regional-Marketing war sein Plakat von 1913 wegweisend: Unter dem Vogel sieht man drei Herren mit Hut, den Rhein mit einem Schiff und das Siebengebirge.

Hauptwerk „Hyazinthenteppich“

Macke war auch ein geschickter Netzwerker. Wie im Übrigen auch Klara Drenker-Nagels, die Direktorin des Hauses, die in der herausragenden Ausstellung „August Macke – Begegnungen“ nicht nur Mackes Netzwerk ausbreitet, sondern parallel das zeigt, was in ihrem Netz hängenblieb. Die Ausstellung versammelt fast ausschließlich Arbeiten, die als Geschenke oder Dauerleihgaben seit der Eröffnung des neu arrangierten Künstlerhauses und des Erweiterungsbaus 2017 ins Haus gekommen ist. Ein beachtlicher Zuwachs, unter anderem mit dem Macke-Hauptwerk „Stillleben mit Hyazinthenteppich“ von 1911, einem Werk, in dem Mackes Beschäftigung mit den Fauvisten und Henri Matisse spürbar wird, und einem Konvolut von 60 Grafiken von Mackes einzigem, hochbegabtem Meisterschüler Paul Adolf Seehaus aus dem Nachlass von Carola Giedion-Welcker.

August Mackes „Selbstbildnis mit Pfeife“, 1906. Foto: Macke Haus

Mackes Freund Arthur Samuel

Schlaglichtartig wird in sechs Kapiteln Mackes Beziehungsgeflecht ausgebreitet. Einige Begegnungen hat das Museum August Macke Haus in der Vergangenheit schon dokumentiert. Erstmals rücken zwei wichtige Figuren in den Brennpunkt: Mackes erster Mäzen, Alfred Heinrich Schütte, und der enge Freund von August und Elisabeth, Arthur Samuel. Samuel, Mediziner, Cellist, Maler und bis 1938 Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Bonn, hatte in der Colmantstraße seine Praxis und sein Wohnhaus. Beides musste er unter dem Druck der Nazis verkaufen, 1938 gelang der Familie die Flucht in die USA. Von den Erben sind nun Archivalien und Kunstwerke Samuels nach Bonn geschickt worden, Skizzenbücher und Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, den Samuel als Militärarzt überstand, Zeichnungen und Gemälde wie das schöne Porträt, das Macke von seinem Freund Samuel malte. Der Unternehmer Schütte, dessen Sohn Hugo mit Macke in eine Schulklasse ging, unterstützte den jungen Maler nach Kräften. Wofür dieser sich mit Kunst revanchierte. Mal porträtierte er die Tochter Edith, mal malte er ihm ein vom Symbolismus angehauchtes Herbstbild oder einen recht naturalistischen Tannenwald. Von 1905 bis zum „Hyazinthenteppich“ lässt sich schön Mackes Entwicklung ablesen. Sein Naturell spiegelt sich auch in zwei offenbar gemeinschaftlich geleerten Bocksbeutelflaschen, die Macke mit einem Selbstporträt mit Pfeife und einem Selbstbildnis als angesäuselter Student an einem Baum verzierte.

Entwürfe für Stickerei und Textilkunst

Ein weiteres Kapitel ist dem Macke-Freund Franz M. Jansen und dessen Frau Fifi Kreutzer gewidmet, die, wie Macke auch, eine Brücke von der bildenden zur angewandten Kunst bauten. Kreutzer ist mit wunderbaren Entwürfen für Textilarbeiten vertreten, Jansen hat drei Deckeldosen malerisch mit nackten Badenden verziert. Der Raum leitet über in das Kapitel „Liebespaare“, in dem nicht nur eine Fülle von Entwürfen Mackes für Stickereien, gewebte Textilien und Vasen zu sehen sind, sondern auch die Liebesbeziehung zu seiner Elisabeth thematisiert wird. Hinreißend das kleine Blatt mit einem Liebespaar in der Rosenlaube, bei dem es sich um August und Elisabeth im Bonner Hofgarten handeln könnte.

Mit dem Hotspot der Künstlerszene im niederrheinschen Schloss Dilborn, wo Heinrich Nauen und Marie von Malachowski Macke & Co. empfingen, und einem Blick auf die begeisternde Auswahl von Radierungen von Seehaus endet die überaus sehenswerte Schau über den Netzwerker Macke. Der hatte in Seehaus einen sehr begabten Schüler, der Mackes kubistische Versuche in atemberaubende kubo-futuristische Kompositionen wie das apokalyptische, düstere Aquarell „Industriebahnhof“ am Rhein schuf. Seehaus überlebte seinen Lehrer nur um fünf Jahre. 1919 starb der Bonner im Alter von 28 Jahren wohl an der Spanischen Grippe.

Foto: Benjamin Westhoff Begegnung mit der Heimat: Hans Thuars „Blick vom Garten auf das Haus – Die Wilhelmsburg in Schwarzrheindorf“, 1920. ⇥ Foto: Benjamin Westhoff zurück

weiter