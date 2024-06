Medientipp Wie Deutschland Weltmeister wurde

Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014: Die Fußball-EM in Deutschland rückt näher – mit unklaren Aussichten für die deutsche Elf. Trotzdem möchte sich auch der oder die vielleicht nur mittelprächtig Fußballinteressierte auf das Sportgroßereignis einstimmen. Was würde sich dazu besser eignen als der Blick in die ruhmreiche Vergangenheit, auf die Weltmeisterschaft 2014. In Brasilien holte sich die deutsche Elf bekanntlich den Weltpokal, und der ARD-Podcast „Wir Weltmeister“ geht den Fragen nach: Wie haben die das damals geschafft? Und was hat der Titel mit ihnen gemacht.