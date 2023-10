Kunststudierende in der Bundeskunsthalle Wie klingt der Krieg?

Vom Kammerspiel zur Performance: Hanna Kuceras kryptisch beschriftete Objekte an der Wand und im Container wollen bewegt, inszeniert und aktiviert werden. Beider Eröffnung am Donnerstagabend hauchte die Studentin der Hochschule für Bildende Künste Dresden ihren „Playern“ aus Stahl, Leder und Silikon Leben ein. Spannend auch das Modell eines Entscheidungsbaums, das Rahel Goetsch von der Städelschule Frankfurt an der Wand platziert hat. Jede Entscheidung kann verschiedene Konsequenzen haben, was sich durch Fäden im Entscheidungsdiagramm ausdrückt. An den anderen Wänden führt sie besagte Konsequenzen in wunderbaren Pastell- und Kohlezeichnungen aus, die „Abrazos“, also Umarmungen, „Halbschaflieder“ oder „Unter uns“ heißen und zu den Highlights der Schau zählen.