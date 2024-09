Ausstellung „Mother“ in der Galerie Clement Wie Künstlerinnen zum Phänomen Mutterschaft stehen

Über den Hof hallt eine laute Kinderstimme: „Mama, Handy! Mama, iPhone!“ Während man noch draußen vor den Ausstellungsräumen der Galerie Clement steht, wird erst langsam und nach etlichen Wiederholungen klar, dass es sich hier um Kunst handeln muss. Das Verstörende an dieser Audio-Installation ist die Verzweiflung in der Kinderstimme, die wahrscheinlich – so stellt man es sich vor – auf der Seite der Mutter in stiller, aber ähnlicher Intensität gespiegelt wird. Künstlerin Louisa Clement erzählt später, dass sie diese Situation als Zuhörerin einmal genauso erlebt habe.