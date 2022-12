Tanzfestival „WestOff“ : Wilde Party kippt ins Absurde

Bonn Tanzstück „Nachttarif“ der Choreografin Mira Rosa Plikat im Theater im Ballsaal.

Der pulsierende Rhythmus der Musik von Carl-Noé Struck signalisiert Herzklopfen angesichts der unsicheren Situation. Aggression oder Sympathie – alles erscheint möglich in dieser Konstellation. Alle drei versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, nehmen mit Gesten und Blicken Kontakt auf. Die Körper nähern sich an, stoßen sich ab und reagieren wie elektrisiert.

„Nachttarif“ heißt das Tanzstück der Choreografin, Tänzerin und Malerin Mira Rosa Plikat, geboren 1990 in Essen, mit dem am Dienstag das Festival „WestOff“ im ausverkauften Theater im Ballsaal eröffnet wurde. Strom kann in der Nacht billiger sein, manches wird aber auch teurer. Mit dieser Ambivalenz spielt die zunehmend ins Irreale umschlagende Performance. Der schmale blonde Kilian Löderbusch streift die Schuhe ab.