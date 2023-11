Paul Austers Roman „Baumgartner“ Wilder Roman über die Liebe und den Tod

Seit der brillanten „New York Trilogie“ aus der Mitte der 1980er Jahre arbeitet Auster magische Momente, schicksalhafte Augenblicke heraus, die eine Geschichte auslösen oder ihr eine entscheidende Wendung geben. Im neuen Roman ist es der beißende Geruch eines Aluminiumtopfs zum Eierkochen, der auf dem Herd durchschmort, weil der 70-jährige Baumgartner ihn vergessen hat. Nicht irgendein Topf. Es ist das letzte Stück, das ihn noch an seine geliebte Frau Anna erinnert, die vor zehn Jahren bei einem Badeunfall starb. Alles hat er weggegeben oder in Annas Büro geräumt, das er nicht mehr betritt. Nur eben den Topf nicht. Dessen beißender Geruch löst im Roman nicht nur eine Kette von Erinnerungen an Anna aus und lässt Baumgartner weit in die Geschichte seiner jüdischen Familie reisen. Der durch die Schusseligkeit Baumgartners zerstörte Topf steht auch als Metapher für die Hinfälligkeit des Professors, der ein paar Seiten nach dem Topfunglück die Kellertreppe hinunterstürzen wird.