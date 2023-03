Florian Paul im Pantheon Wildes Treiben am Ende der Nacht

Nach dem ersten Feuerzeug-Moment ist Schluss mit lustig. Zumindest vorübergehend. Florian Paul und seine Kapelle der letzten Hoffnung stürzen sich in ihre Nachtstücke, in denen die Melancholie vorherrscht und die Enttäuschung von Mensch und Welt, und das Publikum im Pantheon muss diesen Weg mitgehen – was es auch bereitwillig tut. Immerhin gehören diese mitternachtschwarzen Lieder, in denen die Münchener um den 28-jährigen Sänger mit der eindringlichen Stimme das Leiden der Generation Z reflektiert, zu den intensivsten Stücken der Band. Kein Wunder, ist diese Stimmung für Paul doch alles andere als negativ, eher kathartisch, ein befreiendes Klagen über eine Zukunft, die auf Sand gebaut scheint und der sich die Menschheit dennoch stellen muss, ob sie will oder nicht. Und zwar nach Möglichkeit mit der Energie, die Paul und seine Bandkollegen an diesem Abend an den Tag legen und die einer der Gründe ist, warum jeder im Saal euphorisiert ist von der faszinierenden Mischung aus Chanson, Swing und Pop.