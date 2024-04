Kunstbrennerei in der Fabrik 45 „Wir atmen alle dieselbe Luft“

Künstler sein in Bonn ist gar nicht so einfach, Ateliers sind ebenso rar wie Galerien, die Künstler aus der Region ausstellen. Und „man muss sich entscheiden, will man Kunst machen oder Geld verdienen“: Ali Monzavi hat sich für den ersten Weg entschieden. Er hat Glück: „Ich bin für Kultur zuständig, meine Frau für die Finanzen.“ Gemeinsam mit drei Gleichgesinnten gründete der 57-Jährige 2015 die Ateliergemeinschaft Kunstbrennerei, ein Biotop der Kunst an der Kölnstraße, untergebracht in einer ehemaligen Schnapsbrennerei, wo angeblich auch Konrad Adenauer Kunde war. 2015 zogen die Künstler ein, mittlerweile arbeiten dort 13 Maler, Bildhauer und Objektkünstler von Mitte 20 bis 70 plus.