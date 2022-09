Kabarett-Festival im Pantheon : „Wir brauchen mehr Ruhrgebiet“

Weitere Comedy-Termine

Termine: Tobias Mann ist am 12. Oktober mit seinem neuen Programm „Mann gegen Mann“ im Pantheon zu Gast. Einen Tag später folgt ihm Jean-Philippe Kindler mit „Deutschland umtopfen“. Zudem ist Frank Goosen zusammen mit Jochen Malmsheimer am 26. Oktober und 8. Dezember in Bonn, und Rainer Pause und Norbert Alich spielen ab dem 18. November wieder ihr traditionelles Weihnachtsspecial. Katie Freudenschuss ist derweil am 3. November in der Comedia in Köln zu erleben. (kct)