Verleihung des Thespis-Theaterpreises : „Wir fühlen uns umarmt“

Foto: Thomas Kölsch

Bonn Im Schauspielhaus Bad Godesberg haben die Freunde des Schauspiels Bonn die Thespis-Theaterpreise vergeben. Geehrt wurden unter anderem darstellerische Leistungen und Regiearbeiten.



Ehre, wem Ehre gebührt: Nach dreijähriger unfreiwilliger Pause haben die Freunde des Schauspiels Bonn wieder im Rahmen eines Festakts im Schauspielhaus Bad Godesberg die Thespis-Theaterpreise vergeben, und das gleich doppelt. Immerhin habe man ja auch etwas nachzuholen, betonte dessen Vorsitzender Konrad Lang, und gerechtfertigt sei die Entscheidung angesichts der hohen Qualität der Produktionen in einer extrem herausfordernden Zeit ohnehin, und so wurden sowohl „Istanbul“ und „Kleiner Mann – was nun?“ als auch die Arbeit von Chefmaskenbildnerin Heike Beuke-Studenik und Kostümabteilungsleiterin Adelheid Pohlmann angemessen bedacht. Die Thespis-Preise für herausragende darstellerische Leistungen gingen derweil an Timo Kählert und Daniel Stock.

Wer Theater einfach nur als Vergnügen versteht, als eine Mischung aus Schau und Spiel, der hat die Kunst nicht verstanden. „Theater ist das Gehirn und das Gewissen der Gesellschaft“, erklärte Regisseur Roland Riebeling in seiner Danksagung für die Auszeichnung von „Istanbul“. Es sorge vielmehr für Verständnis, vor allem wenn die Geschichte anderer durch die Transformation des Spiels zur eigenen wird, so wie in jenem von ihm inszenierten „Liederabend“ aus einer gespiegelten Welt, in der Deutsche als Gastarbeiter in das Wirtschaftswunderland Türkei abwandern und sich am Bosporus, genauer gesagt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, integrieren müssen. Es ist die Kunst, die diese Umkehrung ermöglicht, und das Theater, das diese Geschichten unmittelbar zu erzählen vermag. Gleiches gilt für Hans Falladas „Kleiner Mann – was nun?“, das Jan Neumann in Bonn auf die Bühne brachte. „Das Theater schärft den Möglichkeitssinn“, erklärte die Sport- und Kulturdezernentin der Bundesstadt, Birgit Schneider-Bönninger, die sich explizit hinter das Haus stellte und prognostizierte, dass das Schauspiel „seine besten Zeiten noch vor sich“ habe.