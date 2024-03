Anne Haigis in der Harmonie Wohnzimmer-Konzert

Für Anne Haigis ist die Harmonie so etwas wie ihr zweites Wohnzimmer. Hier fühlt sie sich wohl, hier ist sie zu Hause. Seit ungefähr 20 Jahren wohnt die Vollblutmusikerin in Bonn, so dass jedes Konzert in der Bundesstadt für sie ein Heimspiel ist. Und doch ist dieser Abend ein besonderer: Zum ersten Mal präsentiert sie hier ihr neuestes Projekt „Schön’n Abend noch“, für das sie sich mit Sängerin Susanne Back und Pianistin Stefanie Titus vom Damen-Quartett „Schöne Mannheims“ zusammengetan hat. Gemeinsam haben sie Lebens- und Lieblingslieder gesammelt und arrangiert, Folk-, Rock- und Liedermacher-Nummern, die in ihnen Spuren hinterlassen haben und die nun mit viel Gefühl interpretiert werden. Mit Erfolg, nicht zuletzt dank der unbestreitbaren Energie zwischen den drei Frauen – und dank Haigis’ Hund.