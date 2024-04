Jazzfest Bonn im Kammermusiksaal Wunderschöne Sequenzen

Die Definition von Musik ist so fluide wie nie zuvor: Das ist zumindest der Eindruck, den man während des Jazzfest-Konzerts von Olaf Rupp im Beethoven-Haus gewinnen kann. Der Gitarrist, der in gewissen Kreisen einen exzellenten Ruf genießt, scheint sich auf jeden Fall um herkömmliche Kriterien nicht zu scheren. Alles Vorgefertigte und Niedergeschriebene lehnt er im eigenen Schaffen ab – was er macht, ist reine Improvisation. Und die beginnt schon bei dem Verzicht auf Melodie, Harmonie oder Rhythmus, die ebenso wenig eine Rolle spielen wie der Klang, den er durch das Geräusch ersetzt. Unter dessen Ägide ist dann nämlich alles zulässig, und diese Freiheit nutzt Rupp rigoros aus, sehr zum Leidwesen der Töne, die er zerhackt und zerstückelt, verzerrt und verscharrt. 50 Minuten ohne Pause holt er aus seiner akustischen Gitarre alles heraus, was das Instrument erlaubt. Dabei steht die technische Finesse des 61-Jährigen nie infrage: Mühelos baut er Flamenco-Elemente in sein Spiel ein, erweist sich als virtuoser Finger-Picking-Spezialist und greift auch mal, instrumentenfremd, zum Bogen. Das muss man mögen – das Publikum tut es auf jeden Fall.