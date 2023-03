Glück ist erlernbar Online-Kurs in Yale bringt Studierenden das Glück näher

Sie erwartete 40 Studenten – und es kamen 1000. Professorin Laurie Santos sah sich einem überfüllten Auditorium gegenüber, als sie 2018 erstmals ihren Kurs „Psychologie und das gute Leben“ an der amerikanischen Elite-Uni Yale in New Haven/Connecticut gab und Antworten auf die Frage versprach: „Was macht uns eigentlich glücklich?“