Jazzfest Bonn Extended im Leoninum Zoff und Frieden

So spannend kann Jazz sein, zum Beispiel beim musikalischen Blind Date zwischen einem 76-jährigen Pianisten aus dem holländischen Enschede und einem 59-jährigen Saxofonisten aus Bonn. Samstag, 14.30 Uhr trafen sich die beiden Alphatiere an ihren Instrumenten in der Kapelle des Leoninums zum Soundcheck und erstem musikalischen Kennenlernen. „Angekündigt habe ich dich schon öfter“, sagte der Saxofonist und Intendant des Jazzfests Bonn, Peter Materna, dem Pianisten Jasper van’t Hof zweieinhalb Stunden später im Konzert, „aber jetzt darf ich mitspielen“. Ein ehrgeiziges Programm noch dazu: Wechselseitig wollen sie Stücke voneinander spielen, außerdem ein paar Standards. Und das mit nur knappen Absprachen. Was natürlich nicht ohne Reibungen abläuft.