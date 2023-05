Helmut Schleich im Pantheon Bonn Zwischen Kabarett und Kabinett

Die Wahrheit ist eine schwierige Sache. Sie ist so wandelbar, so fluide, vor allem in der Nähe von Politikerinnen und Politikern. „Glücklich ist, wer vergisst“, sagt Helmut Schleich in diesem Zusammenhang – und fängt im Pantheon sogleich an, diesen Zustand zu korrigieren. Immerhin erinnert sich der bayerische Kabarettist nur zu gut an so manche Aussage, die die Regierenden gerne aus dem kollektiven Gedächtnis tilgen würden, und opfert sich bereitwillig, um diese Worte zu bewahren, statt sie im Orkus verschwinden zu sehen.