Internationales Bonner Tanzsolofestival : Zwischen Revolte und Resilienz

Die Produktion „Ice“ von und mit Bahar Temiz nimmt Antarktis-Expeditionen als Ausgangspunkt für die Performance. Foto: Theater im Ballsaal

Bonn Das 8. Internationale Bonner Tanzsolofestival im März 2023 untersucht „Bruchlinien“ und lockt mit einem internationalen Programm. Mit dabei ist zum Beispiel die in Athen geborene Choreografin Kat Válastur.



Von Elisabeth Einecke-Klövekoern

Es ist das einzige kuratierte Tanzsolofestival in Deutschland und auch das einzige internationale Theaterfestival in Bonn. Die Pandemie und andere globale Krisen haben die 8. Edition des Ereignisses leicht verzögert. Aber das Programm ist nun festgezurrt und verspricht eine Menge anregender Erlebnisse. Zum ersten Mal wurde es konzipiert von der neuen Kuratorin Daniela Ebert, die zuvor schon beim Beethovenfest Bonn und in der Bundeskunsthalle engagiert war. Sie habe eine neue Qualität und Professionalität in die Arbeit eingebracht, betonten beim Pressetermin im Ballsaal übereinstimmend Rafaёle Giovanola und Rainald Endraß vom Ensemble Cocoon Dance sowie Karel Vanek und Guido Preuß vom Ensemble Tanzwerke Vanek Preuß, den beiden freien Bonner Tanzcompagnien, die als Veranstalter fungieren. Auch die Mittelzentren-Förderung Tanz/Performance des Landes NRW, die dem Theater im Ballsaal gemeinsam mit der Brotfabrik bis 2025 erneut zuerkannt wurde, eröffne produktive Potenziale und die Weiterentwicklung von Vernetzungen. Ein Novum fällt sofort auf: Das Festival hat zum ersten Mal einen Titel. Unter dem Motto „Bruchlinien“ stehen alle Veranstaltungen, die vom 3. bis zum 19. März im Theater im Ballsaal, auf der Brotfabrik Bühne, im Kunstmuseum Bonn und erstmals auch in der Bundeskunsthalle zu erleben sind.

Um- und Aufbrüche als übergreifendes Thema

In allen Vorstellungen geht es um Um- und Aufbrüche, Revolte und Resilienz in einer Zeit der Verunsicherung. Es geht jedoch stets auch um die Herausforderungen der besonderen Form des Tanzsolos. Welche ästhetischen und sozialen Perspektiven öffnet die Fokussierung auf die kleinste Einheit der tänzerisch-choreografischen Arbeit? Was kann diese singuläre physische Präsenz vermitteln? Solchen Fragen geht am 8. März um 20 Uhr ein Vortrag von Sandra Noeth nach, Professorin am Hochschulzentrum für Tanz Berlin. Im Sinn der Nachhaltigkeit nur online in englischer Sprache, um möglichst vielen ohne aufwendige Reisen die Teilnahme zu ermöglichen.

Alles andere findet jedoch live in Präsenz statt. Und bei aller Problemlastigkeit soll es auch mit Witz und Leichtigkeit überzeugen. Ein Highlight verspricht zur Festival-Eröffnung am 3. März im Ballsaal die in Athen geborene, international renommierte Choreografin Kat Válastur mit „Rasp Your Soul“, verfasst für den virtuosen Tänzer Enrico Ticconi. Die multimediale Performance widmet sich der irritierenden Widersprüchlichkeit von analogen und digitalen Wirklichkeiten. Dafür hat sie die Bewegungssprache „Strobing“ entwickelt, bei der der Tanz als stroboskopisches Blitzlichtgewitter aus zahllosen kleinen Einzelbewegungen erscheint.

In der Brotfabrik folgt am 4. März „Über die Wut“ von Anna Konjetzky, uraufgeführt 2021 an den Münchner Kammerspielen. Das aufregende Solo wird getanzt von Sahra Huby, die dafür in der Kategorie „Darstellerin Tanz“ 2022 für den Deutschen Theaterpreis „Faust“ nominiert war.

Eingeladen sind insgesamt zehn Produktionen von Künstlerinnen und Künstlern aus neun Ländern, darunter drei deutsche Erstaufführungen. Das wohl heiterste Stück des Festivals ist „Hélio“ des aus Brasilien stammenden Choreografen und Performers Renan Martins (16. März, Ballsaal). In der Bundeskunsthalle gastiert am 17. März die in Istanbul geborene Choreografin Bahar Temiz mit der deutschen Erstaufführung von „Ice“. Ausgangspunkt des zwischen Tanz, Theater und bildender Kunst angesiedelten Stückes sind die Antarktis-Expeditionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Finale des Festivals am 19. März in der Brotfabrik widmet sich unter dem Titel „New Voices“ dem Nachwuchs. Studierende des Zentrums für Zeitgenössischen Tanz an der Hochschule für Musik und Tanz Köln haben dafür eigene kurze Soloperformances erarbeitet.