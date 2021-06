Ausstellung auf Burg Lede : Zwischen Traum und Trauma

Charles Baudelaires „Blumen des Bösen“ inspirieren zwei Dutzend Künstler auf Burg Lede zu melancholischen, aber auch ironischen Kommentaren.

Woanders lässt der Dichter in seiner „Hymne an die Schönheit“ in wahre Abgründe blicken: „Deine Lippen sind leuchtende Schalen, und wenn sie sich neigen,/ haben sie Helden schwach und Kinder zu Helden gemacht…“ Zwei von rund hundert Gedichten, die Baudelaire Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Titel „Les Fleurs du Mal“ herausbrachte. Sie oszillieren zwischen Melancholie und Weltschmerz, spiegeln den Lebensüberdruss der Großstadtmenschen. Der Bonner Galerist Sandro Parrotta hat „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen) als Oberbegriff für seine Ausstellungen in Köln und in der Bonner Burg Lede gewählt. In der Burg zeigt er rund zwei Dutzend Künstler, deren Werk teilweise explizit Baudelaire reflektiert – etwa die Holzschnittillustrationen aus dem Jahr 1966 von Pidder Auberger für eine Ausgabe der Gedichte (2007) – oder sich dem großen Thema annähert.