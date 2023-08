Übergriffiges Verhalten Kuss-Skandal: Vereinte Nationen kritisieren Rubiales

Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandschef haben sich die Vereinten Nationen kritisch gegenüber Luis Rubiales geäußert. „Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?“, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, in New York. Rubiales war nach dem Vorfall in Sydney am 20. August vom Weltverband FIFA suspendiert worden. Einen Rücktritt lehnt er bislang ab.