Zögerlicher Aufbau La Palma nach dem Vulkanausbruch: Hoffnung zwischen Lava-Feldern

Amanda Meliáns Haus, das am Fuß des Tajogaite liegt, wurde nach dem dramatischen Ausbruch dieses Vulkans zur meistfotografierten Touristenattraktion auf der Insel La Palma. Das Bild des Gebäudes, von dem nur noch der Schornstein und ein Teil des Daches aus den meterhohen Ascheschichten ragt, entwickelte sich zum Symbol jener Vulkankatastrophe, die vor drei Jahren, im September 2021, die spanische Kanareninsel traf und dort Dörfer unter Lavamassen begrub. Der Wiederaufbau dessen, was der feuerspeiende Berg in wenigen Wochen verwüstete, dürfte noch Jahre dauern. Weiterhin leben viele Familien, die ihr Dach über dem Kopf verloren, in Notunterkünften – auch Amanda Melián mit Ehemann und zwei kleinen Kindern. Sie durften ihr Haus bisher nicht aus der Asche ausgraben, um dort wieder leben zu können.