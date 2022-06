Nations League : Lauer Auftakt: DFB-Auswahl noch nicht in WM-Form

Stärken und Schwächen : Die DFB-Elf in der Einzelkritik Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren ersten Härtetest in der Nations League gegen Europameister Italien mit einem Remis beendet. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick kam in Bologna zu einem 1:1 (0:0) und offenbarte dabei Schwächen in allen Mannschaftsteilen.