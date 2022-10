DFB-Pokal : Leipzig im Achtelfinale - Frankfurt und Mainz auch weiter

Leipzig In der 2. Runde des DFB-Pokals setzen sich die Favoriten durch. Der Titelverteidiger zeigt dem HSV die Grenzen auf. Auch Frankfurt und Mainz ziehen mühelos ins Achtelfinale ein.

Der Däne Yussuf Poulsen traf vor 44.787 Zuschauern zweimal (33. Minute/36.). Mohamed Simakan (69.) und Benjamin Henrichs (82.) erhöhten in der zweiten Halbzeit für den Favoriten. Dabei hatte der Champions-League-Teilnehmer auch Glück. Ein Distanzschuss von HSV-Profi Miro Muheim prallte in der 18. Minute erst an die Latte, dann an den Pfosten und von dort aus wieder ins Spielfeld zurück. Leipzig sorgte danach mit zwei schnellen Kontertoren von Poulsen für die Vorentscheidung. Simakan traf nach einer Ecke per Kopf zum 3:0, Henrichs markierte ebenfalls per Konter den 4:0-Endstand.