Ausgleich zum 1:1 gegen Kroatien in 98. Minute Titelverteidiger Italien zittert sich dramatisch ins Achtelfinale

Und dann wurde die mutlose Vorstellung der Italiener bestraft. Davide Frattesi, in der Pause für Pellegrini eingewechselt, bekam den Ball an den Arm: Elfmeterpfiff nach Videostudium. Vor der Kurve der Kroaten nahm Modric Anlauf - und scheiterte an Donnarumma. Eine halbe Minute später war der Ball dann trotzdem im Tor. Und es war Fehlschütze Modric, der ihn nach einem starken Abwehrversuch von Italiens Star-Keeper per Abstauber ins Netz beförderte.