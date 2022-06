Klimaschutz : Lemke in EU-Sitzung: Deutschland für Verbrenner-Aus ab 2035

Für alle Neufahrzeuge in Europa : EU-Umweltausschuss fordert Aus für alle Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2035 Geht es nach dem EU-Umweltausschuss, kommt spätestens 2035 das Aus für alle Autos mit Verbrennungsmotoren in Europa. Eine Mehrheit der Parlamentarier schloss sich am Mittwoch einem entsprechenden Vorschlag der Kommission an. Doch Verkehrspolitiker wollen eine Restmenge an Verbrennern ermöglichen.