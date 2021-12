Deutsche Fußball-Legende : Letzter „Held von Bern“: Weltmeister Horst Eckel gestorben

Deutschland Horst Eckel war der letzte Weltmeister, der vom „Wunder von Bern“ erzählen konnte. Jetzt ist das Idol des 1. FC Kaiserslautern und der einst große Freund von Fritz Walter gestorben.

Ruhe in Frieden, Horst Eckel. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen. https://t.co/RL4PSfvCYI 📸 Imago, Carsten Kobow/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv

Die Familie Eckels, der erst Ende November in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden war, wollte seinen 90. Geburtstag am 8. Februar noch groß feiern. Es sah eigentlich gut aus, dass Eckel dieses Jubiläum begehen könnte, nachdem er sich im Oktober von einer Hüftoperation in einer Reha-Klinik im badischen Bühl erholt hatte. „Er hat es gut überstanden, aber wir haben uns natürlich alle große Sorgen gemacht“, sagte damals seine Tochter Dagmar Eckel der dpa.