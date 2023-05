Europa League Leverkusens Traum zerplatzt an Mourinhos Abwehr-Bollwerk

„Ein Tor und ein bisschen Glück haben uns gefehlt. Aber ehrlich: Ich bin stolz auf meine Jungs und jeden, der im Stadion war. Es war eine unglaubliche Stimmung“, sagte Kerem Demirbay bei RTL. Über die destruktive Spielweise der Römer sagte er: „Es ist schade, dass in einem Halbfinale auf so einem Niveau am Ende so eine Spielweise belohnt wird. Das ist bitter. Sie haben es am Ende ekelhaft gemacht.“ Einige Leverkusener Fans waren nach dem Abpfiff über die Absperrung gesprungen und an den Ordnern vorbei aufs Feld gelaufen. Es blieb aber friedlich.