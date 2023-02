Luftverkehr : Lufthansa kämpft mit massiven IT-Problemen

Frankfurt/Main Ein Ausfall der IT-Systeme bei der Lufthansa sorgt für Chaos. Betroffen sind Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding. Flüge sind verspätet oder fallen aus.

Die Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding seien gestört. In München und am Frankfurter Flughafen stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.