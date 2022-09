Liz Truss : Mammutaufgabe für Großbritanniens neue Premierministerin

Liz Truss trifft nach ihrem Sieg bei der Wahl zur Vorsitzenden der Konservativen Partei in deren Zentrale in Westminster ein. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London Boris Johnson muss Downing Street räumen - aber das tut er nicht, ohne mit seiner letzten Rede an die Nation noch ein Zeichen zu setzen. Die neue Regierungschefin Liz Truss hat derweil größere Sorgen.

Die neue Chefin der Konservativen Partei in Großbritannien, Liz Truss, wird heute Boris Johnson an der Spitze der Regierung ablösen. Beide reisen dazu nach Schottland, wo Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. zunächst den Rücktritt des bisherigen Premierministers Johnson absegnen und anschließend Truss mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen soll.

Plant Johnson ein Comeback?

Johnson will noch vor seiner Abreise nach Schottland eine Rede an die Nation halten. Gemunkelt wird, er plane bereits sein politisches Comeback. Zu rechnen ist zumindest damit, dass er sich auch in Zukunft häufig zu Wort melden wird. Truss wird nach ihrer Ernennung durch die Queen zunächst nach London zurückkehren, bevor sie sich am Nachmittag von der Londoner Downing Street aus an die Britinnen und Briten wenden will.