Bundesliga Mané beim FC Bayern: vom Königstransfer zum Sorgenfall

Sané biss sich einige Male auf die Lippe, Mané huschte ab und an ein Lächeln über das Gesicht. Die beiden Offensivspieler des FC Bayern standen ganz besonders im Fokus der Kameras - nach Medienberichten über eine Auseinandersetzung von ihnen in der Kabine nach dem Champions-League-Hinspiel bei Manchester City wurde am Donnerstag über die Folgen spekuliert.