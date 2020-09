Während einer Wanderung : Mann aus NRW stürzt in Tiroler Alpen in den Tod

Mann aus NRW stürzt in Tiroler Alpen in den Tod

Bei einer Wanderung in den Alpen ist ein 74-jähriger Mann aus NRW ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Herbert Raffa/Herbert Raffalt

Tannheim Während einer Wanderung ist ein Mann aus Nordrhein-Westfalen in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Er stürzte über eine steile Böschung und über eine fast senkrechte Felswand.

Ein Wanderer aus Nordrhein-Westfalen ist bei einer Wanderung in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Der Mann stürzte am Freitagnachmittag auf 1770 Metern Seehöhe zunächst über eine steile Böschung und anschließend über eine annähernd senkrechte Felswand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.