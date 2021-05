Eishockey-WM : Mit „Löwenherz“: DEB-Team ringt Kanada nieder

Riga Beim deutschen Eishockey-WM-Team kommt wieder Olympia-Feeling auf. Drei Jahre nach dem historischen Halbfinal-Sieg von Pyeongchang gegen Kanada besiegt Deutschland den 26-maligen Weltmeister erneut.

Damit untermauert das Team des Deutschen Eishockey-Bunds eindrucksvoll die hohen Ambitionen. Mit drei Siegen aus drei Spielen erinnert der WM-Start stark an die erste Weltmeisterschaft unter Söderholm 2019 in der Slowakei, als gar vier Siege in Serie gelangen und am Ende die bislang beste WM-Vorrunde überhaupt stand. In diesem Jahr hatte Deutschland am Freitag bereits Italien (9:4) und am Samstag Norwegen (5:1) geschlagen. Nächster Gegner ist am Mittwoch Kasachstan (15.15 Uhr/Sport1).