Gesuchter Schwerverbrecher : Mörder flüchtet aus Regensburger Amtsgericht

Regensburg In Regensburg ist ein Häftling aus dem Amtsgericht aus einem Fenster im Anwaltszimmer geflohen. Der gesuchte Mann saß unter anderem wegen Mord seit 2011 in lebenslanger Haft.

Ein 40 Jahre alter Häftling ist nach Polizeiangaben aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohen. Der Mann sei unter anderem wegen Mordes sowie Raubes mit Todesfolge verurteilt und verbüße seit 2011 eine lebenslange Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt, teilte die Polizei mit. Wegen einer Straftat in der JVA sollte er am Donnerstag im Amtsgericht vorgeführt werden. Dort sei er aus dem Anwaltszimmer im Erdgeschoss aus einem Fenster geflüchtet. Die genauen Umstände seien noch unklar, hieß es.