Benefizkonzert im Kammermusiksaal Bonn : Musikalische Hommage an Odessa

Er spielt die Suite „Odessa“: Vadim Neselovskyi. Foto: Yaroslavna Chernova

Bonn Sonderkonzert der „Aspekte“-Reihe im Bonner Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses: Der ukrainische Jazzpianist Vadim Neselovskyi führt seine Suite „Odessa“ auf. Der Erlös geht an „Hope for Peace“.

Als er seinen musikalischen Gang durch die Heimatstadt Odessa komponierte, konnte er noch nicht ahnen, dass diese Metropole im Süden der Ukraine einmal unter den Beschuss russischer Raketen kommen könnte. „Mit der Odessa-Idee hat er mich inspiriert, die bisher persönlichste Musik meines Lebens zu komponieren“, so bedankt sich der ukrainische Jazz-Pianist Vadim Neselovskyi bei dem Agenten Ralph Gluch, der ihn angeregt hatte. Im August 2020 wurde die zehnteilige Suite für Klavier solo in Bremen aufgenommen. „Ich bin in dieser hinreißenden Hafenstadt am Schwarzen Meer geboren und aufgewachsen“, schreibt er, „in Westeuropa und auch in den USA hat fast jeder schon von Odessa gehört, und dennoch wissen die Wenigsten wirklich etwas über die Stadt.“

Private Erinnerungssplitter

Durch sein Projekt „Odessa“ wird diese Wissenslücke geschlossen. Man erfährt viele Details aus der Geschichte, auch sehr persönliche Erinnerungssplitter sind dabei. Am kommenden Freitag wird Neselovskyi in einem Sonderkonzert der „Aspekte“-Reihe im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses die Suite „Odessa“ spielen. Der Erlös kommt dem Hilfsfonds „Hope for Peace“ zugute.

Cineasten werden am ehesten die breite, lange Treppe aus Sergei Eisensteins Kinoklassiker „Panzerkreuzer Potemkin“ mit Odessa verbinden, die dramatischen Bilder, wie die Menschen vor den zaristischen Truppen fliehen, viele die Treppe hinabstürzen, getroffen zusammenbrechen. Legendär die Filmsequenz, in der ein Kinderwagen mit Baby Stufe um Stufe hinabfährt. Bilder, die unweigerlich an die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine erinnern. Die Treppe ist ebenso Thema der Suite wie der Bahnhof, der Winter und die Akazien in Odessa.