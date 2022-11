Fußball-WM : Nach Sieg im Zoff-Duell - Kramaric: „War Extra-Motivation“

Al-Rajjan Mit dem „Fuck Croatia“-Spruch hatte Kanadas Coach den Vize-Weltmeister verärgert. Insbesondere ein Hoffenheimer gab mit zwei Toren die passende Antwort bei der WM.

„Ich muss dem Nationalcoach von Kanada für die Extra-Motivation danken“, sagte der Hoffenheimer, der beim 4:1 (2:1) im Zoff-Duell des Vize-Weltmeisters mit den Ahornblättern bei der WM-Endrunde in Katar zum Matchwinner avanciert war. Mit dem „Fuck Croatia“-Spruch habe Kanadas Coach John Herdman nicht nur die Mannschaft, sondern ganz Kroatien verärgert.

Nun folgte die Retourkutsche - in erster Linie durch Kramaric, der zwei Treffer erzielte und Kroatien am Sonntag auf Achtelfinal-Kurs brachte. Auch Kroatiens Coach Zlatko Dalic hatte noch ein paar deutliche Worte für seinen Gegenüber parat: „Wenn ich gewinne oder verliere, gratuliere ich dem gegnerischen Trainer. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist ein guter Trainer, aber er muss auch noch einiges lernen.“

Historischer WM-Treffer

Besser auf der Außenbahn

Endlich hatte Kramaric nach vielen Zweifeln - sowohl im Club als auch im Nationalteam - wieder seine Wertigkeit demonstriert. Beim müden WM-Auftakt gegen Marokko (0:0) war er nicht in Erscheinung getreten, Nationalcoach Dalic hielt aber am 31-Jährigen fest und ließ ihn auf der Außenbahn spielen. Das passte. Neben Kramaric (36. und 70.) trafen außerdem Marko Livaja (44.) und Lovro Majer (90.+4).

Kanada stieß dagegen trotz eines erneut couragierten Auftritts an seine Grenzen. Dabei hatte es nach 67 Sekunden mit dem ersten Tor in der WM-Geschichte des Landes durch Davies so gut begonnen. Es war auch das früheste Tor bei dieser Endrunde. Der 22-Jährige feierte seinen Coup mit einem Luftsprung und Freudenschreien. Im ersten Gruppenspiel hatte Davies, der den ersten Treffer eines Bayern-Spielers bei dieser WM markierte, noch einen Elfmeter verschossen.