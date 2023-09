Problem oder Polemik? Nachwuchsreform im Fußball wird heiß diskutiert

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die harsche Kritik von DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke an der Nachwuchsreform „überrascht“. Die neuen Spielformen im Kinderfußball seien „2022 nach einer mehrjährigen Pilotphase unter enger Einbeziehung der DFL vom DFB-Bundestag in Bonn einstimmig beschlossen“ worden, sagte Neuendorf. „Die Profi-Clubs haben der Reform also ausdrücklich zugestimmt. Es gab vor der Entscheidung des Bundestages nicht einmal den Wunsch nach einer Aussprache. Wir sollten daher unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen und das, was viele Fachleute ausdrücklich befürworten, jetzt auch umsetzen.“