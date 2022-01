Australian Open : Nadal vor 21. Grand-Slam-Triumph - Endspiel gegen Medwedew

Melbourne Monatelang fehlte Rafael Nadal auf der Tennis-Tour. Er zweifelte, ob er die Australian Open überhaupt spielen kann. Nun kann der spanische Tennisstar triumphieren und Geschichte schreiben.

Am Sonntag (9.30 Uhr deutscher Zeit/Eurosport) kann sich der 35-Jährige mit einem Finalerfolg gegen russischen US-Open-Champion Daniil Medwedew zur alleinigen Nummer eins in der extrem prestigeträchtigen Statistik küren. Er würde sich von seinen langjährigen Rivalen Roger Federer und Novak Djokovic absetzen.

Djokovic, Nadal und Federer gleich auf

„Ich denke, Novak wird dieses Match in zwei Tagen auch gucken“, sagte Medwedew grinsend im Siegerinterview. Und wenn Nadal dann triumphiert, würde für den anfangs deutlich höher gehandelten Djokovic seine Niederlage vor dem Bundesgericht und die erzwungene Ausreise aus Australien noch bitterer werden. „Ich musste leiden, ich musste kämpfen. Es bedeutet mir viel, hier wieder im Finale zu sein“, sagte ein überglücklicher Nadal nach seinem 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 im Halbfinale von Melbourne am Freitag gegen den Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini. 13 Jahre ist sein einziger Melbourne-Erfolg her: „Ich hätte nie an eine weitere Chance 2022 gedacht.“