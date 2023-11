Gewerkschaften Nächster Tarifstreit bei der Bahn: Was auf Fahrgäste zukommt

Zwei Mal legte die EVG in der Zeit per Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Nun müssen Kundinnen und Kunden wieder bangen, ob ihre Züge fahren. An diesem Donnerstag beginnt der nächste Tarifstreit bei der Bahn, dieses Mal mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) unter ihrem Chef Claus Weselsky. Die GDL ist zwar die kleinere Bahngewerkschaft. Einfacher macht das die Verhandlungen aber nicht.