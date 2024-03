Nationalmannschaft Nagelsmanns Neuer-Plan gestoppt: Ter Stegen wieder Backup

Bei seiner Rückkehr in den DFB-Zirkel nach der langen Zwangspause als Folge des schlimmen Unterschenkelbruchs bei einem Ski-Unfall im Anschluss an die WM 2022 strahlte Neuer in der Woche vor seinem 38. Geburtstag mit Mimik, Gestik und jeder einzelnen Parade aus, dass er bei der Europameisterschaft im Sommer beim achten großen Turnier in Serie natürlich im deutschen Tor stehen will.