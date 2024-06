Fragen und Antworten Noch ein Jahr warten auf S 21

Seit mehr als zehn Jahren leben die Menschen in Stuttgart mit einer Mega-Baustelle mitten in ihrer Stadt. Dort, am Hauptbahnhof, baut die Bahn einen neuen Tiefbahnhof, besser bekannt als Stuttgart 21. Der sollte eigentlich Ende 2025 den bisherigen Kopfbahnhof ersetzen. Schon etwas länger ist klar, dass der Kopfbahnhof noch bis Ende 2026 in Betrieb bleiben wird, heute will die Bahn die Projektpartner informieren, wann die Eröffnung des Tiefbahnhofs geplant ist. Einem Medienbericht zufolge wird diese auf Ende 2026 verschoben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Milliardenprojekt Stuttgart 21: