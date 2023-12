Niederlage 0:4 gegen Bunting: Hempel bei Darts-WM klar raus

Der deutsche Darts-Profi Florian Hempel ist trotz ordentlicher Leistung bei der WM in London ausgeschieden. Am Donnerstag musste sich der 33 Jahre alte Kölner in Runde drei Mitfavorit Stephen Bunting klar mit 0:4 geschlagen geben. Hempel war vor allem in den ersten beiden Sätzen ordentlich unterwegs, doch der Engländer spielte noch stärker. Bunting befindet sich derzeit in absoluter Topform und war schon vor Weihnachten der Profi mit dem besten Punkteschnitt im Alexandra Palace.