Fußball 1:2 bei Atlético: Haller rettet BVB-Hoffnungen

Vor 70 000 Zuschauern in hitziger Stadionatmosphäre hatten Rodrigo de Paul (4. Minute) und Samuel Lino (32.) die in der ersten Hälfte wie entfesselt aufspielenden Madrilenen, die unter Trainer Diego Simeone in K.-o.-Heimspielen der Königsklasse weiter ungeschlagen sind, völlig verdient mit 2:0 in Führung gebracht.