2. Liga 1. FC Köln verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Türoff

Türoff ist seit Januar 2022 in der FC-Geschäftsführung tätig. „Er ist fachlich überaus qualifiziert und arbeitet integer und vertrauenswürdig. Er hat sich nicht nur in den Gremien, sondern auch bei Partnern und in der Politik in kurzer Zeit eine hohe Reputation erarbeitet. Das ist ein ganz wichtiger Trumpf für den 1. FC Köln“, sagte Präsident Werner Wolf.