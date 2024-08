Kriminalität 13-Jähriger verletzt anderen Jungen lebensgefährlich

Geseke · Ein 14 Jahre alter Junge kämpft in NRW um sein Leben. Er geriet am Abend in Streit mit einem anderen Jugendlichen. Die Polizei stellte schnell einen Tatverdächtigen - er ist erst 13 Jahre alt.

14.08.2024 , 22:47 Uhr

Ein 14 Jahre alter Junge kämpft in NRW um sein Leben - er geriet am Abend in Streit mit einem anderen Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa





Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Geseke in der Nähe von Paderborn ist am Abend ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stellten Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Soest einen 13-Jährigen aus Lippstadt als Tatverdächtigen. Nach dem Jugendlichen war auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden. Weitere Details und Hintergründe, worum es bei dem Streit der beiden Jungen ging, waren am Abend zunächst nicht von den Ermittlern der Polizei zu erfahren. Beamte aus Dortmund und Soest hätten die Ermittlungen übernommen, es sei eine Mordkommission eingesetzt worden, hieß es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Dortmund. © dpa-infocom, dpa:240814-930-203528/1

(dpa)