Brände 13 Leichtverletzte nach Explosion in Köln-Mülheim

Bei einer Explosion in einer Wohnung in Köln-Mülheim sind 13 Menschen leicht verletzt worden. „Die Wohnung stand in Vollbrand“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Wie es zu der Explosion kam, war noch unklar. Sie ereignete sich demnach am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, teilte die Polizei weiter mit.