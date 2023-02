Kreis Lippe : 15-Jähriger in U-Haft: Opfer könnte teilweise blind bleiben

Leopoldshöhe Ein 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in der Silvesternacht im Kreis Lippe einen 19-Jährigen so schwer verletzt haben soll, dass dieser auf einem Auge blind bleiben könnte. Dem Jugendlichen wird schwere Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.



Er soll gemeinsam mit anderen jungen Tatverdächtigen eine Gruppe junger Menschen angegriffen haben, zu der auch der 19-Jährige gehörte.

Etwa acht Täter hatten den Angaben zufolge gegen Mitternacht in der Gemeinde Leopoldshöhe die sechs Männer und Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren attackiert. Diese hätten friedlich auf den Jahreswechsel gewartet, hieß es in einer Mitteilung der Ermittler. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte am Donnerstag, nach derzeitigen Erkenntnissen hätten sich Angreifer und Opfer wohl nicht gekannt, sondern seien im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten aneinandergeraten.

Drei Frauen und zwei Männer wurden leicht verletzt. Der 19-Jährige wurde derart geschlagen und getreten, dass er ins Krankenhaus musste. Der 15-Jährige gilt als einer der Haupttäter. Gegen die anderen Beteiligten wird weiter ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten nach der Tat Zeugen gesucht. Nach umfangreichen Ermittlungen und detaillierten Zeugenaussagen sei der 15-Jährige schließlich am vergangenen Freitag festgenommen worden.

