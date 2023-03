Duisburg : 15-Meter-Modell eines autonomen Güterschiffes getauft

Duisburg Wissenschaftler des Duisburger Schifffahrts-Forschungsinstituts DST haben am Freitag am Rheinhafen ein 15-Meter-Modell eines Güterschiffes auf den Namen „Ella“ getauft und mit einem Kran zu Wasser gelassen.

Das Schiff soll in einem Testfeld am Dortmund-Ems-Kanal automatisiertes Navigieren und das Manövrieren in beengten Fahrwassern sowie das An- und Ablegen in Häfen und Schleusen üben. Es verfügt dafür über Sensoren und Kameras.