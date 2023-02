Krupp-Stiftung : 150 Jahre Villa Hügel: Bundespräsident nimmt an Festakt teil

150 Jahre Villa Hügel: Bundespräsident nimmt an Festakt teil

Essen Kaiser und Diktatoren waren auch schon da: Vor 150 Jahren wurde das Wohnhaus der Industriellenfamilie Krupp in Essen zum Leben erweckt. Die Krupp-Stiftung hofft im Jubiläumsjahr auf viele Besucher. Zum festlichen Auftakt kommt auch der Bundespräsident.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Freitag die Villa Hügel in Essen. Anlass ist ein Festakt zum 150-jährigen Bestehen des früheren Wohnsitzes der Industriellenfamilie Krupp. Steinmeier will eine Ansprache halten. Er soll außerdem eine audiovisuelle Installation starten. Sie wird sechs Wochen lang Vorder- und Rückseite der Villa mit Licht und Musik bespielen.