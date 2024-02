Meinerzhagen 16-Jähriger stirbt nach Schlägerei im Skatepark

Der Jugendliche war am 30. Januar leblos in dem Skatepark in Meinerzhagen (Märkischer Kreis) gefunden worden und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach den Ermittlungen der Polizei war es an der Skateranlage zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Danach flohen mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen.