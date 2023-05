Recklinghausen 17-Jähriger in U-Haft nach Leichenfund auf Schulhof

Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen auf einem Schulhof in Recklinghausen sitzt ein Jugendlicher in Untersuchungshaft. Eine Haftrichterin habe gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordverdachts erlassen, der sofort vollstreckt worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 17-Jährige war am Montagabend festgenommen worden und befand sich zunächst in Polizeigewahrsam.