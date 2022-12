Banken : 182 Attacken: Rekord bei Geldautomaten-Sprengungen in NRW

182 Attacken: Rekord bei Geldautomaten-Sprengungen in NRW

Blick auf eine Bankfiliale in Geldern-Walbeck nach der Sprengung eines Geldautomaten. Foto: Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa

Düsseldorf Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als 180 Sprengungen wurden 2022 gezählt.

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht. Mit 182 Angriffen lag sie wenige Stunden vor Ablauf des Jahres 2022 am Samstag um 31 Taten über dem Niveau des Vorjahres, als 151 Fälle registriert worden waren, wie das Landeskriminalamt NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von etwa 20 Prozent.

Noch am frühen Silvestermorgen war es zu einer weiteren Geldautomaten-Sprengung in Geldern gekommen. In Nettetal hatte die Polizei zuvor nach einer Geldautomaten-Attacke zwei Verdächtige festnehmen und eine Tasche mit Geld sicherstellen können. Die beiden Verdächtigen sind 18 und 24 Jahre alt.