Auszeichnungen „1Live“-Krone für beliebteste Musiker wird verliehen

Das Radiopublikum hat seine Königinnen und Könige der deutschen Musikszene gekürt - nun werden die Gewinner bekanntgegeben: Am Donnerstagabend (20.15 Uhr) wird der Musikpreis „1Live-Krone“ verliehen; erstmals in Bielefeld. In acht Kategorien konnten die Hörerinnen und Hörer der jungen WDR-Welle „1Live“ über ihre Favoriten abstimmen. Gekürt werden unter anderem „beste Sänger“ und „beste Sängerinnen“, aber auch die beliebtesten Songs aus den Genres Hip-Hop/RnB, Dance oder Alternative. Die Show wird live im WDR-Fernsehen sowie im Internet und im Radio übertragen.